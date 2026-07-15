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Apelacioni sud u Skoplju potvrdio je doživotne kazne zatvora za Ljupča Palevskog, Velibora Maneva, Bora Videvskog i Vlatka Kešiševa u slučaju ubistva Vanje Đorčevske i Panča Žežeovskog, a poništio je oslobađajući deo presude za Aleksandra Đorčevskog, Vanjinog oca, kome će se ponovo suditi.

Kako je saopštio Apelacioni sud, nakon javne sednice i razmatranja žalbi, odbio je kao neosnovane žalbe okrivljenih Velibora Maneva, Bora Videvskog, Vlatka Kešiševa i Ljupča Palevskog.

Istovremeno, uvažilo je žalbu Osnovnog javnog tužilaštva u Skoplju i potvrdilo prvostepenu presudu u osuđujućem delu, kojom su četvorica optuženih proglašena krivima za otmicu i ubistvo četrnaestogodišnjih Vanje Đorčevske i Pančeta Žezovskog iz Velesa i osuđena na doživotni zatvor.

Foto: Printscreen/Youtube

Istovremeno, Apelacioni sud je poništio oslobađajući deo presude u vezi sa Aleksandrom Đorčevskim, koji je oslobođen optužbe za pomaganje i podržavanje otmice ćerke. Predmet u ovom delu je vraćen Osnovnom krivičnom sudu u Skoplju na ponovno suđenje i odlučivanje.

Sud obaveštava da je zbog obima dokaza i složenosti predmeta u toku pisana priprema odluke, koja će nakon pripreme biti objavljena na veb stranici Apelacionog suda Skoplje.

Ljupčo Palevski Foto: printscreen/društvene mreže

Panče i Vanja su nestali 24. i 27. novembra 2023, a tela su im pronađena 3. decembra. Podsetimo, devojčica je oteta, ubijena, pa zakopana.

U ovom slučaju, Ljupčo Palevski-Palčo je osumnjičen da je planer, organizator i izvršilac dva ubistva. Za otmicu i ubistvo dve žrtve osumnjičeni su Velibor Manev, Bore Videvski i Vlatko Kešišev. Aleksandar Đorčevski, otac ubijene Vanje, osumnjičen je da je Palču dao informacije o vremenu kada njegova ćerka napušta zgradu i odlazi u školu.

Panče i Vanja Foto: Printscreen/Facebook, MUP Severne Makedonije

Jezivo svedočenje Maneva

Tokom suđenja za ubistvo devojčice Vanje Đorčevske, optuženi Velibor Manev je izneo zastrašujuće detalje o načinu na koji je prvooptuženi Ljupčo Palevski Palčo ubio devojčicu.

- Čim je pretukao Vanju, Ljupčo Palevski Palčo me je naterao da joj skinem traku sa usta kako bi je fotografisao sa uperenim pištoljem, da bi sliku poslao njenim roditeljima od kojih je hteo da zatraži novac - svedočio je ranije okrivljeni Velibor Manev.

Svedočenje Velibora Maneva bilo je monstruozno.

Prema rečima optuženog, Palevski je posle ubistva zapalio cigaretu i pogledao u telefon da vidi šta se dešava. Tada je, prema njegovim rečima, Palevski izvadio alat iz vozila i njime iskopao rupu i zakopao Vanju.

- Taj čovek uopšte nije učestvovao u ubistvima i do sada ga nisam pominjao, da ne bih prošao kroz istu muku - dodao je Manev.