Prema optužnici, zločin je počinjen 11. januara ove godine u stanu u Bogdancima, gde su njih dvoje živeli kao podstanari. Nakon svađe u vezi sa lečenjem okrivljenog, u jednom trenutku je iz kuhinje uzeo nož kojim je majku više puta ubo u glavu i vrat. Pošto se nož slomio, uzeo je makaze i nastavio da je ubode njima, a nakon što su se i one savile, iz kuhinje je uzeo još jedan nož za sečenje povrća sa šiljatim delom, kojim ju je ubo u vrat. Od brojnih uboda žena je iskrvarila. Nakon incidenta, sam je prijavio incident policiji.