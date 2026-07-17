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Osnovni sud u Đevđeliji u Severnoj Makedoniji doneo je prvostepenu presudu kojom je 40-godišnji Petar Stankovski iz Bogdanaca osuđen na doživotni zatvor zbog ubistva majke.

Prema optužnici, zločin je počinjen 11. januara ove godine u stanu u Bogdancima, gde su njih dvoje živeli kao podstanari. Nakon svađe u vezi sa lečenjem okrivljenog, u jednom trenutku je iz kuhinje uzeo nož kojim je majku više puta ubo u glavu i vrat. Pošto se nož slomio, uzeo je makaze i nastavio da je ubode njima, a nakon što su se i one savile, iz kuhinje je uzeo još jedan nož za sečenje povrća sa šiljatim delom, kojim ju je ubo u vrat. Od brojnih uboda žena je iskrvarila. Nakon incidenta, sam je prijavio incident policiji. 

Tužilaštvo je teretilo Stankovskog za krivično delo "ubistva na svirep način tokom porodičnog nasilja", a presuda je doneta nakon što je on u potpunosti priznao krivicu na sudu.

Osnovni sud u Đevđeliji je saopštio da će okrivljeni ostati u pritvoru do pravosnažnosti presude.

Kurir.rs/Skopje1.mk

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