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Vlada Severne Makedonija usvojila je juče odluku o produženju za još tri meseca kriznog stanja zbog mogućnosti poremećaja snabdevanja naftom i naftnim derivatima, koje je uvedeno u martu.

Kako se navodi u saopštenju vlade Hristijana Mickoskog, izmene odluke o odobravanju produženja roka tog kriznog stanja od 21. jula do 20. oktobra biće dostavljena parlamentu na razmatranje i usvajanje, nakon usaglašavanja u okviru vladinih procedura.

Tim produženjem kriznog stanja u energetici, kako se ističe, obezbeđuje se kontinuitet u institucionalnom delovanju i blagovremeno preduzimanje mera u slučaju poremećaja u snabdevanju ili značajnih cenovnih šokova na međunarodnim tržištima nafte i naftnih derivata.

"Cilj ove odluke je da vlada ima odgovarajući pravni mehanizam za brz i efikasan odgovor, kako bi se očuvala stabilnost u snabdevanju, ublažile posledice mogućih poremećaja na tržištu, i zaštitili interesi i životni standard građana i privrede", navodi se u saopštenju.

Vlada Hristijana Mickoskog je 22. marta uvela 30-dnevno krizno stanje u energetici, da bi mogla da smanji porez na dodatu vrednost na benzine i dizel gorivo sa 18 odsto na 10 procenata kako bi sprečila "cenovni šok" i zaštitila standard građana.

Nakon toga je parlament Severne Makedonije 16. aprila usvojio Odluku o produženju perioda kriznog stanja zbog mogućnosti poremećaja u snabdijevanju naftom i naftnim derivatima za tri meseca, od 21. aprila do 20. jula.