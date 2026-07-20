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Tri osobe uhapšene su u ponedeljak u Severnoj Makedoniji u okviru istrage o hiljadama slučajeva trovanja za koje se sumnja da ih je izazvala zagađena voda, posebno u periodu kada temperature prelaze 35 stepeni Celzijusa, saopštila je policija.

Prošle nedelje više od 3.100 stanovnika Gostivara, grada sa oko 32.000 stanovnika koji se nalazi oko 50 kilometara od Skoplja, zatražilo je lekarsku pomoć zbog gastrointestinalnih tegoba, saopštile su vlasti u ponedeljak, uz napomenu da je zabranjena upotreba vode iz gradskog vodovoda.

Sumnja se da je zagađena voda iz reke dospela u gradski vodovod

Prema prvim rezultatima istrage, do širenja zaraze je najverovatnije došlo nakon što je gradsko komunalno preduzeće, zbog nestašice vode, počelo da crpi vodu iz reke kako bi obezbedilo snabdevanje vodovodne mreže. Policija je saopštila da su zbog toga uhapšeni direktor preduzeća i još dvoje zaposlenih.

Lokalne vlasti su u nedelju saopštile da se zaraza proširila, zbog čega je povećan broj medicinskog osoblja u gradskoj bolnici. Ministar zdravlja Saša Klekovski rekao je da su četiri osobe hospitalizovane.

Prvi slučajevi zaraze prijavljeni su još početkom prošle nedelje, ali vlasti do danas nisu objavile rezultate analize uzoraka vode, uz obrazloženje da čekaju da tužilaštvo ukine zabranu njihovog objavljivanja.

„Logično je da je voda zajednički faktor koji povezuje sve ove slučajeve, ali to će morati da potvrde rezultati analiza“, rekao je ministar Klekovski na konferenciji za novinare.

Tužilaštvo je saopštilo da nastavlja istragu i da će, nakon što budu proverene sve okolnosti slučaja, doneti odgovarajuću odluku.