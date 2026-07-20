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Tri osobe uhapšene su danas u Severnoj Makedoniji u okviru istrage o hiljadama slučajeva trovanja, za koje se sumnja da su izazvani kontaminiranom vodom, saopštila je policija.

Prošle nedelje je više od 3.100 stanovnika Gostivara, grada sa oko 32.000 stalnih stanovnika, udaljenog oko 50 kilometara od Skoplja, zatražilo medicinsku pomoć zbog gastrointestinalnih tegoba.

Vodovod snabdevao vodom iz reke

Vlasti su saopštile da je zbog toga zabranjena upotreba vode iz vodovodne mreže.

Prema prvim rezultatima istrage, širenje infekcije je, po svemu sudeći, počelo nakon što je gradski vodovod odlučio da vodu za snabdevanje grada crpi iz reke, kako bi ublažio posledice nestašice vode.

Prvi slučajevi prijavljeni su početkom prošle nedelje.

"Logično je da je voda faktor koji povezuje sve ove slučajeve"

Policija je saopštila da su uhapšeni direktor vodovodnog preduzeća i dva zaposlena. Lokalne vlasti su juče obavestile javnost da se infekcija proširila, zbog čega je povećan broj zaposlenih u gradskoj bolnici. Četiri osobe su hospitalizovane, izjavio je ministar zdravlja Saša Klekovski.

Prvi slučajevi infekcije registrovani su početkom prošle nedelje, ali vlasti još nisu objavile rezultate analize uzoraka vode, navodeći da čekaju da tužilaštvo "ukine embargo" na objavljivanje informacija.

- Logično je da je voda faktor koji povezuje sve ove slučajeve, ali to će morati da potvrde rezultati analiza - rekao je ministar Klekovski na konferenciji za novinare.

Tužilaštvo je saopštilo da nastavlja istragu i da će "nakon provere svih okolnosti biti doneta odgovarajuća odluka".

Dok se ne utvrdi uzrok i dok se situacija ne stabilizuje, stanovnicima Gostivara se svakodnevno distribuira oko 50.000 litara flaširane vode.