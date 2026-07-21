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Skoplje je danas u popodnevnim časovima pogodilo snažno nevreme praćeno obilnim pljuskovima i jakim udarima vetra, koje je pričinilo materijalnu štetu na više lokacija u gradu.

Među objektima koji su pretrpeli posledice nevremena našao se i Međunarodni aerodrom u Skoplju, gde je zbog velike količine kiše došlo do prokišnjavanja dela krovne konstrukcije.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi kako voda prodire u unutrašnjost aerodromske zgrade.

Vetar lomio drveće i oštetio krovove

Olujno nevreme izazvalo je probleme širom makedonske prestonice. Jak vetar lomio je grane i obarao stabla na više lokacija, dok su pojedini objekti pretrpeli oštećenja na krovovima.

Za sada nema zvaničnih informacija o povređenima. Nadležne službe su na terenu i rade na uklanjanju posledica nevremena i sanaciji nastale štete.

(Kurir.rs/Skopje.mk)

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