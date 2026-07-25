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Neobično zahlađenje pogodilo je delove Severne Makedonije, a sneg je zabeležen na vrhu Pelistera, najvišoj tački planine Baba, na nadmorskoj visini od 2.601 metar.

Prema podacima Uprave Nacionalnog parka Pelister, promena vremena i pad temperature doveli su do toga da se kiša pretvori u sneg, pa je planinski vrh ponovo dobio snežni pokrivač. Sneg je zabeležen i na Šar-planini.

Pelister, koji se u Severnoj Makedoniji često naziva "kraljem planina", zbog svojih klimatskih uslova i tokom letnjih meseci može biti nepredvidiv, navodi se u informacijama tamošnjih službi.

Nagla promena vremena osetila se i u nižim predelima. U Bitolju je u četvrtak u 17 časova izmereno 26 stepeni Celzijusa, dok je dan kasnije u isto vreme temperatura bila svega 12 stepeni, uz dalji pad temperature.

Kako prenose makedonski mediji, informacije o snegu na Pelisteru objavila je Uprava Nacionalnog parka Pelister, a preneo ih je portal MKD.