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Dečak (16) iznenada je preminuo u subotu u Severnoj Makedoniji, dok je sa porodicom bio u poseti rođacima.

Kako su naveli iz Policijske uprave u Skoplju, u subotu, 25. jula, u 16.22 časa primili su poziv iz Univerzitetskog kliničkog centra "Majka Tereza" da je kod njih u besvesnom stanju dovezen 16-godišnji mladić iz sela Kondovo, koji je ubrzo preminuo.

Prema prijavi, on je sa majkom bio u poseti rođacima u selu Singelić, kada mu je u jednom trenutku pozlilo i izgubio je svest.

Lekar je konstatovao smrt bez vidljivih tragova nasilja, a po nalogu javnog tužioca telo preminulog upućeno je na obdukciju.

Kurir.rs/Telegraf

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