OVO SE NIJE DESILO ČETIRI DECENIJE! Žena (61) preživela pakao: Radila na polju, pa osetila strašan bol i GRČEVE u celom telu - ovaj UBICA donet u tegli!
Ženu (61) iz Velesa ujeo je pauk, za koji se kasnije ispostavilo da je crna udovica, dok je radila na polju u veleškom selu Elovec.
Nakon ujeda, osetila je jak bol u ruci i leđima, vrtoglavicu i grčeve u celom telu, nakon čega je prevezena u Urgentni centar u Velesu.
Lekari su joj odmah pružili medicinsku pomoć, a nakon konsultacija sa Klinikom za toksikologiju u Skoplju, njeno stanje je stabilizovano. Nakon pregleda, puštena je na kućno lečenje.
Pauk je doveden u bolnicu, gde je potvrđeno da je reč o "crnoj udovici".
U Opštoj bolnici u Velesu kažu da ne pamte ovakav slučaj u poslednje četiri decenije. Ističu da "crna udovica" živi u kamenitim predelima Velesa, a njen otrov je jak neurotoksin koji može izazvati jake bolove, grčeve u mišićima, znojenje i mučninu.
Kurir.rs/Skopje1