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Ženu (61) iz Velesa ujeo je pauk, za koji se kasnije ispostavilo da je crna udovica, dok je radila na polju u veleškom selu Elovec.

Nakon ujeda, osetila je jak bol u ruci i leđima, vrtoglavicu i grčeve u celom telu, nakon čega je prevezena u Urgentni centar u Velesu.

Lekari su joj odmah pružili medicinsku pomoć, a nakon konsultacija sa Klinikom za toksikologiju u Skoplju, njeno stanje je stabilizovano. Nakon pregleda, puštena je na kućno lečenje.

Pauk je doveden u bolnicu, gde je potvrđeno da je reč o "crnoj udovici".

U Opštoj bolnici u Velesu kažu da ne pamte ovakav slučaj u poslednje četiri decenije. Ističu da "crna udovica" živi u kamenitim predelima Velesa, a njen otrov je jak neurotoksin koji može izazvati jake bolove, grčeve u mišićima, znojenje i mučninu.