Pored ovih pet pacijenata, na kućnom lečenju nalaze se još tri osobe kod kojih je bolest zahvatila centralni nervni sistem.

Slušaj vest

Direktor Univerzitetske klinike za infektivne bolesti u Skoplju Fadil Cana izjavio je da su dva pacijenta sa groznicom Zapadnog Nila u kritičnom stanju. On je, kako je prenela Televizija Telma, rekao da se ta dva pacijenta, starosti 76 i 66 godina, nalaze na mehaničkoj ventilaciji na odeljenju intenzivne nege te klinike.

Cana je rekao da je hospitolizovano ukupno sedam pacijenata sa groznicom Zapadnog Nila i da se za još tri pacijenta, koji su primljeni sa dijagnozom akutnog oboljenja mozga i moždane ovojnice, tokom dana čekaju laboratorijski rezultati Instituta za javno zdravlje.

"Sedam je potvrđeno, a kod troje postoji jaka sumnja da bi mogla biti ista infekcija. Svi ostali pacijenti su stariji od 60 godina i sa mnogo komorbiditeta. Stabilni su i leče se po svim savremenim medicinskim protokolima. Ta starosna grupa je izložena najtežem invazivnom obliku virusa", rekao je direktor Univerzitetske klinike za infektivne bolesti u Skoplju.