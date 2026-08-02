Slušaj vest

U Skoplju se večeras osetiozemljotres jačine 2,5 stepena Rihterove skale, objavila je Seizmološka opservatorija u glavnom gradu Severne Makedonije.

Kako je navedeno na fejsbuk stranci te opservatorije (facebook.com/seismoloskaopservatorijapmf/?locale=mk_MK), potres je registrovan u 21.54, a epicentar zemljotresa je bio u skopskom epicentralnom području.

Dodaje se da je taj potres je imao intenzitet od tri do četiri stepena prema Evropskoj makroseizmičkoj skali.

Kurir.rs

Ne propustitePlanetaSTRAVIČNA SCENA U ITALIJI POSLE ZEMLJOTRESA! Stene smrskale automobile, ljudi beže iz kuća, oblaci guste prašine na ulicama, ne vidi se prst pred okom (FOTO)
zemljotres Italija Napulj.jpg
PlanetaOGROMNA ŠTETA U ITALIJI POSLE ZEMLJOTRESA: Obrušilo se brdo, gromade kamenja spljeskale vozile! (VIDEO, FOTO)
Italija zemljotres.png
PlanetaJAK ZEMLJOTRES POGODIO ITALIJU: Potres trajao više od 20 sekundi, nestala i struja
Italija zemljotres
PlanetaDVA SNAŽNA ZEMLJOTRESA POGODILA PERU! Tresle se zgrade, nadležne ekipe na terenu, čeka se izveštaj o žrtvama
shutterstock-756769723.jpg