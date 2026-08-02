Seizmološka opservatorija saopštila je da je u Skoplju registrovan zemljotres jačine 2,5 stepena po Rihteru.
Severna Makedonija
ZEMLJOTRES POGODIO SEVERNU MAKEDONIJU: Treslo se tlo u Skoplju
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U Skoplju se večeras osetiozemljotres jačine 2,5 stepena Rihterove skale, objavila je Seizmološka opservatorija u glavnom gradu Severne Makedonije.
Kako je navedeno na fejsbuk stranci te opservatorije (facebook.com/seismoloskaopservatorijapmf/?locale=mk_MK), potres je registrovan u 21.54, a epicentar zemljotresa je bio u skopskom epicentralnom području.
Dodaje se da je taj potres je imao intenzitet od tri do četiri stepena prema Evropskoj makroseizmičkoj skali.
Kurir.rs
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