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U Skoplju se večeras osetiozemljotres jačine 2,5 stepena Rihterove skale, objavila je Seizmološka opservatorija u glavnom gradu Severne Makedonije.

Kako je navedeno na fejsbuk stranci te opservatorije (facebook.com/seismoloskaopservatorijapmf/?locale=mk_MK), potres je registrovan u 21.54, a epicentar zemljotresa je bio u skopskom epicentralnom području.

Dodaje se da je taj potres je imao intenzitet od tri do četiri stepena prema Evropskoj makroseizmičkoj skali.