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Borba protiv velikog požara u ataru sela Raec, kod Kavadarca u Severnoj Makedoniji trajala je bez prekida tokom cele noći, a nadležne službe ostaju na terenu kako bi ograničile širenje požara i zaštitile naselja i imovinu građana.

Gradonačelnik Kavadarca, Mitko Jančev, obavestio je da su u akciju uključeni svi raspoloživi resursi.

Vatrogasci, komunalne službe, ekipe Direkcije za zaštitu i spasavanje, mehanizacija i stanovnici okolnih sela zajedno rade na stvaranju zaštitnih pojaseva i lokalizaciji požara, prenose severnomakedonski mediji.

Na terenu su raspoređene cisterne Javnog preduzeća "Komunalec", vatrogasna vozila iz Kavadarca i Negotina, buldožer za probijanje pristupnih puteva, specijalizovana terenska vozila, kao i više od dvadeset vatrogasaca i pripadnika službi zaštite i spasavanja.

Kao preventivna mera, u selu Drenovo je stacionirano ambulantno vozilo sa medicinskom ekipom, spremno da interveniše ukoliko se ukaže potreba.