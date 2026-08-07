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Šef diplomatije Severne Makedonije Timčo Mucunski izjavio je za briselski "Politiko" da njegova zemlja zaslužuje pravedan, predvidljiv i kredibilan put ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji (EU). Kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Severne Makedonije, Mucunski je to rekao u intervjuu za "Brisel plejbuk" portala "Politiko", jedan od najuticajnijih dnevnih jutarnjih biltena o evropskoj politici.

U članku "Politika" ističe se da je Severna Makedonija kandidat za članstvo od 2005. godine i da je u potpunosti usklađena sa spoljnom politikom Unije, ali da, dve decenije kasnije, još uvek čeka da pregovori o pristupanju suštinski počnu.

"Da, ponekad smo veoma frustrirani zbog nedostatka političkih rezultata", istakao je Mucunski, dodajući da je njegova zemlja postala "studija slučaja" o tome kako bilateralni sporovi mogu da ometaju proces proširenja Evropske unije.

Osvrćući se na napredak drugih zemalja kandidata, "Politiko" navodi da se Crna Gora brzo kreće ka članstvu, Albanija je zatvorila prva tri pregovaračka poglavlja, a Ukrajina i Moldavija napreduju u pregovorima. Nasuprot tome, Severna Makedonija nije zatvorila nijedno poglavlje više od 20 godina.

"Reći da smo nepravedno tretirani je preblaga formulacija", naglasio je Mucunski.

U tekstu se podseća da je Severna Makedonija promenila zastavu 1995. godine i ime 2019. godine, nakon čega je njen evropski put blokiran zbog zahteva Bugarske da se Bugari uključe u Ustav.

Ideja o izmeni Ustava postala je politički toksična nakon što je učinjeno "previše" ustupaka, rekao je Mucunski, dodajući da su Makedonci umorni od stalnog "pomeranja mete" i da ne veruju da Bugarska jednostavno neće tražiti nešto novo.

"Ovo je apsolutna zloupotreba položaja države članice Evropske unije", rekao je Mucunski.

Uporedio je tu situaciju sa odnosima između Irske i Velike Britanije, ocenjujući da se njihove složene razlike verovatno ne bi mogle prevazići bez zajedničkog članstva u Evropskoj uniji.

"Bugarska, odmah posle nas, ima najviše koristi od napretka naše zemlje ka punopravnom članstvu", rekao je Mucunski.

Naglasio je da ne veruje da će učiniti bilo šta korisno za državu kritikujući način na koji Evropska unija donosi odluke. Istovremeno, poručio je da je Severna Makedonija zaslužila svoje mesto u Uniji i da očekuje pravedan, predvidljiv i kredibilan put napred.