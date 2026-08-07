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Skopska policija uhapsila je 34-godišnjeg Skopljanca koji je vozio automobil sa 3,29 promila alkohola u krvi i izazvao sudar, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Kako se navodi u saopštenju, policajci su I. A. L. iz Skopljauhapsili juče popodne nakon što se svojim automobilom marke "Matiz" sudario sa putničkim vozilom marke "Honda", u jednoj ulici centru glavnog grada Severne Makedonije.

- Prilikom uviđaja, policijski službenici su utvrdili da je I. A. L. vozio pod dejstvom alkohola, odnosno izmereno mu je 3,29 promila alkohola u krvi. Javni tužilac je obavešten o incidentu, a vozilo je zaplenjeno - precizira se.

Dodaje se da će, nakon što se slučaj u potpunosti dokumentuje, protiv 34-godišnjeg Skopljanca biti podneta odgovarajuća prijava.