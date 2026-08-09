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Policija je uhapisila je Skopljanca (41) koji je vozio automobil bez vozačke dozvole i sa 2,13 promila alkohola u krvi, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Kako se navodi u saopštenju, policajci iz Mobilne jedinice za bezbednost saobraćaja su D. V. (41) iz Skoplja uhapsili noćas u jedan sat posle ponoći, na lokalnom putu Ilinden-Marino, u istočnom delu Skopske kotline.

"Prilikom kontrole utvrđeno je da je upravljao putničkim vozilom marke opel, skopskih registarskih tablica, pod dejstvom alkohola, sa 2,13 promila alkohola u krvi, a vozio je i bez posedovanja vozačke dozvole", precizira se.

Dodaje se da je o tom slučaju obavešten tužilac, da je vozilo je zaplenjeno, a da će, nakon što slučaj bude u potpunosti dokumentovan, protiv 41-godišnjeg Skopljanca biti podneta odgvarajuća prijava.