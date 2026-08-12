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Četvorogodišnji dečak iz Severne Makedonije koji je nestao u Albaniji, pronađen je živ i zdrav, javljaju albanski mediji.

Kako prenose albanski mediji, porodica je duže vreme tragala za dečakom, a njegov nestanak prijavljen je i policiji u Golemu.

Njegova majka bila je u veoma teškom emotivnom stanju, dok je porodica apelovala na sve građane u toj oblasti da obrate pažnju i provere okolinu.

Srećom, dečak je u međuvremenu pronađen živ i zdrav, nakon čega je ponovo spojen sa svojom porodicom, pišu albanski mediji.

Kurir.rs

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