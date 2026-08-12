Četvorogodišnji dečak iz Severne Makedonije nestao u Albaniji pronađen je živ i zdrav, a nakon potrage ponovo je spojen sa porodicom.
Severna Makedonija
NESTAO U ALBANIJI, PA PRONAĐEN ŽIV I ZDRAV: Kraj drame, četvorogodišnji dečak iz Severne Makedonije ponovo sa porodicom
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Četvorogodišnji dečak iz Severne Makedonije koji je nestao u Albaniji, pronađen je živ i zdrav, javljaju albanski mediji.
Kako prenose albanski mediji, porodica je duže vreme tragala za dečakom, a njegov nestanak prijavljen je i policiji u Golemu.
Njegova majka bila je u veoma teškom emotivnom stanju, dok je porodica apelovala na sve građane u toj oblasti da obrate pažnju i provere okolinu.
Srećom, dečak je u međuvremenu pronađen živ i zdrav, nakon čega je ponovo spojen sa svojom porodicom, pišu albanski mediji.
Kurir.rs
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