Pored ovih pet pacijenata, na kućnom lečenju nalaze se još tri osobe kod kojih je bolest zahvatila centralni nervni sistem.

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Preminuo je jedan oboleli od groznice Zapadnog Nila u Severnoj Makedoniji, saopštio je danas direktor Univerzitetske klinike za infektivne bolesti u Skoplju, Fadil Cana.

Na konferenciji za novinare Cana je rekao da je preminuli pacijent bio 83-godišnji muškarac iz Skoplja, kod koga je dijagnostikovan i potvrđen neuroinvazivni oblik virusa Zapadnog Nila.

„Pacijent je imao i mnogo pratećih bolesti“, rekao je direktor Univerzitetske klinike za infektivne bolesti, a preneli su lokalni mediji.

Dodao je da je još pet pacijenata zaraženih virusom Zapadnog Nila u teškom kliničkom stanju i da se nalaze na odeljenju intenzivne nege i na mehaničkoj ventilaciji.

Cana je rekao da je ove godine na Klinici za infektivne bolesti bilo hospitalizovano ukupno 29 pacijenata sa sumnjom na neuroinvazivni oblik virusa Zapadnog Nila, od kojih je 25 laboratorijski potvrđeno, dok je osam pacijenata izlečeno.

„Klinika se do sada uspešno nosila sa ovim slučajevima, što znači da ima kapacitet da dijagnostikuje i leči sve ove pacijente“, naglasio je Cana na zajedničkoj konferenciji za novinare sa zamenikom ministra zdravlja i predstavnicima Instituta za javno zdravlje Severne Makedonije i Centra za javno zdravlje Skoplje.

Prema podacima Ministarstva zdravlja Severne Makedonije, od 15. maja registrovano je 26 slučajeva groznice Zapadnog Nila, od kojih 25 u Skoplju i jedan u Velesu.

Većina zaraženih su osobe starije od 60 godina, što, kako se navodi, ukazuje na povećan rizik među starijom populacijom.

Istaknuto je da je Centar za javno zdravlje Skoplja juče proglasio epidemiju u nekoliko skopskih opština i naselja, među kojima su opštine Kisela Voda, Gazi Baba, Aerodrom, Butel i Ilinden, kao i naselja Dračevo, Pržino, Donje Lisiče, Kadino i Jurumleri, radi efikasnijeg praćenja i prevencije.