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Jutros je u blizini tržnog centra "Mavrovka" u Skoplju pronađeno telo Lirima Hajredinija (38), direktora televizije "Alsat-M".

Prema prvim informacijama kojima raspolaže 4news.mk, radi se o samoubistvu. Mesto je obezbeđeno od strane policijskih službenika, a očekuje se da telo bude predato na obdukciju, nakon čega bi trebalo da bude poznato više detalja o slučaju.

- Danas (13.08.2026) oko 9:25 časova u SVR Skoplje prijavljeno je da se ispred zgrade na Bulevaru Krste Misirkov u Skoplju nalazi lice sa povredama. Policijski službenici iz PS Bit-pazar izašli su na mesto događaja i konstatovano je da je u pitanju lice L.H. (38) iz Skoplja, koje je preminulo od zadobijenih povreda, a smrt je konstatovao lekar Hitne medicinske pomoći. Obavešten je javni tužilac i u toku je uviđaj na mestu događaja - rekli su iz MUP-a za „Sloboden pečat“.

Hajredini je bio dugogodišnji medijski profesionalac i više od 16 godina obavljao je funkciju operativnog direktora na nacionalnoj televiziji na albanskom jeziku "Alsat-M".

Tokom svoje profesionalne karijere stekao je dugogodišnje iskustvo u medijskom sektoru, posebno u oblasti menadžmenta, marketinga, biznis strategija i televizijske produkcije.

Pored menadžerske i medijske karijere, Hajredini je radio i kao prevodilac stručne literature.

Za sada nema zvaničnih informacija iz nadležnih institucija o okolnostima pod kojima je nastupila smrt. Više detalja očekuje se po završetku uviđaja i obdukcije.