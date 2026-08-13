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Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije je danas saopštilo da je njegov Sektor za kompjuterski kriminal i digitalnu forenziku do sada pozvao 13 osoba na informativni razgovor zbog širenja lažnih vesti na društvenim mrežama o navodnom zagađenju vode vodovoda u Skoplju.

"Sa tim osobama je obavljen zvaničan razgovor, tokom kojeg su svi izjavili da su objavili ili podelili te informacije nakon što su prethodno videli sličnu objavu na društvenim mrežama ili je čuli od druge osobe. Pritom, niko od njih nije naveo konkretan, potvrđen ili verodostojan izvor koji bi potkrepio tvrdnje o zagađenju vode", piše u saopštenju Ministarstva.

Ističe se da će Sektor za kompjuterski kriminal i digitalnu forenziku nastaviti da prikuplja i analizira podatke da bi utvrdio sve okolnosti vezane za taj događaj, kao i način na koji su se lažne informacije pojavile i dalje širile internetom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je ukazalo da širenje neproverenih i netačnih informacija, posebno o temema povezanim sa zdravljem i bezbednošću građana, može izazvati uznemirenje i paniku.

Kurir.rs/Beta

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