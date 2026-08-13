Severna Makedonija
TEŠKO STANJE I U SEVERNOJ MAKEDOINIJI: Požar stigao do kuća sela kod Bitolja
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Požar na području sela Loznani kod Bitolja je stigao do prvih kuća, objavila je večeras Direkcija za zaštitu i spasavanje Severne Makedonije.
Njen direktor Stojanče Angelov je reka da fron požara dugačak kilometrima i da je "situacija alarmantna".
Požar ga se bitoljski vatrogasci, a aktivirani su i timovi za brzi odgovor Direkcije za zaštitu i spasavanje.
U video snimku sa terena (youtube.com/watch?v=sxlpmcdjHrA&t=126s) Angelov je istakao da zasad sprečena velika katastrofa, ali ;"opasnost se nastavlja jer se s druge strane, sa drugog brda, vatra ponovo spušta ka selu".
"Postoji ;opasnost da vatra s leđa ugrozi još jedno selo", rekao je ;Angelov.
Kurir.rs/Agencije
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