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Požar na području sela Loznani kod Bitolja je stigao do prvih kuća, objavila je večeras Direkcija za zaštitu i spasavanje Severne Makedonije.

Njen direktor Stojanče Angelov je reka da fron požara dugačak kilometrima i da je "situacija alarmantna".

Požar ga se bitoljski vatrogasci, a aktivirani su i timovi za brzi odgovor Direkcije za zaštitu i spasavanje.

U video snimku sa terena (youtube.com/watch?v=sxlpmcdjHrA&t=126s) Angelov je istakao da zasad sprečena velika katastrofa, ali ;"opasnost se nastavlja jer se s druge strane, sa drugog brda, vatra ponovo spušta ka selu".

"Postoji ;opasnost da vatra s leđa ugrozi još jedno selo", rekao je ;Angelov.