Slušaj vest

Broj potvrđenih slučajeva groznice Zapadnog Nila u Severnoj Makedoniji povećan je na 34, nakon što su registrovana tri nova slučaja, saopštio je Centar za javno zdravlje.

Virus je prvi put ove sezone otkriven kod stanovnika Aračinova, gde, prema rečima epidemiologa Ljulzime Bajrami, postoje uslovi za razmnožavanje komaraca zbog kanala, virova i stajaće vode, prenosi portal Opserver.

Najveći broj slučajeva do sada je registrovan u opštinama Kisela Voda i Aerodrom, a skoro polovina ukupnog broja je povezana sa naseljem Dračevo.

"Danas imamo novi slučaj u Aračinovu, prvi put je tamo otkriven slučaj. Postoje kanali, bare, stajaća voda i možda je to razlog. Postoje uslovi za razmnožavanje komaraca", rekla je Bajrami.

Ona navodi da bi dezinsekcija trebalo da počne ranije sledeće godine, kao i analiza moguće otpornosti komaraca na korišćena sredstva, kako bi se ona mogla blagovremeno menjati po potrebi.

(Kurir.rs/Euronews)

Ne propustiteHronikaPORODICA IZ SRBIJE TEŠKO POVREĐENA U NESREĆI U SEVERNOJ MAKEDONIJI: BMW sa srpskim tablicama se sudario sa "opelom" kod Bitolja, ima još povređenih
Screenshot 2025-03-16 095315 copy.jpg
HronikaREKAO 3 REČI NA SRPSKOM I PUCAO BALKANSKOM "KRALJU PROSTITUCIJE" U SLEPOOČNICU! Albanski mafijaški bos odlučio da prekine krvnu osvetu i potpisao smrtnu presudu
dilaver-bojku.jpg
Severna MakedonijaSKOPLJE NA UDARU LAŽNIH VESTI O ZAGAĐENOJ VODI: Policija pozvala 13 osoba na informativni razgovor
shutterstock-2181406433.jpg
Severna MakedonijaDIREKTOR TELEVIZIJE "ALSAT-M" PRONAĐEN MRTAV! Telo nađeno u blizini tržnog centra, policija na nogama - evo na šta se sumnja!
Screenshot 2026-08-13 131957.png