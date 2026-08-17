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Procenjuje se da na jedan teži slučaj dolazi oko 140 zaraženih bez simptoma ili sa blažim tegobama

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Broj potvrđenih slučajeva groznice Zapadnog Nila u Severnoj Makedoniji povećan je na 34, nakon što su registrovana tri nova slučaja, saopštio je Centar za javno zdravlje.

Virus je prvi put ove sezone otkriven kod stanovnika Aračinova, gde, prema rečima epidemiologa Ljulzime Bajrami, postoje uslovi za razmnožavanje komaraca zbog kanala, virova i stajaće vode, prenosi portal Opserver.

Najveći broj slučajeva do sada je registrovan u opštinama Kisela Voda i Aerodrom, a skoro polovina ukupnog broja je povezana sa naseljem Dračevo.

"Danas imamo novi slučaj u Aračinovu, prvi put je tamo otkriven slučaj. Postoje kanali, bare, stajaća voda i možda je to razlog. Postoje uslovi za razmnožavanje komaraca", rekla je Bajrami.