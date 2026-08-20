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Potopljena crkva Svetog Nikole u Mavrovu našla se u centru pažnje nakon što su turisti, u kupaćim kostimima, skakali sa njenog krova, što je izazvalo brojne negativne reakcije i ogorčenje javnosti širom regiona.

Umesto da prema ostacima drevne svetinje u Severnoj Makedoniji pokažu poštovanje, pojedini turisti u kupaćim kostimima koriste njegove zidove kao svojevrsnu letnju skakaonicu i sa njih skaču u jezero.

Crkva Svetog Nikole počela je da se gradi 1850. godine i bila je glavni seoski hram Mavrova. Nakon izgradnje hidroenergetskog sistema i formiranja veštačkog Mavrovskog jezera, 1953. godine našla se pod vodom.

Ipak, tokom perioda kada se nivo jezera povuče, ostaci crkve ponovo izrone. Sačuvani su delovi zidova i zvonika, dok je krov odavno nestao.

(Kurir.rs/N portal)

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