BALKAN U PLAMENU, BUKTI VIŠE DESETINA POŽARA! Drama u komšiluku: Vatra guta kuće i šume, avioni i kanaderi bacaju tone vode!
Zemlje Zapadnog Balkana suočavaju se sa desetinama požara, a prema dostupnim informacijama teška situacija je u Severnoj Makedoniji, dok su požari aktivni i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Albaniji.
U Severnoj Makedoniji je, prema poslednjem izveštaju, registrovan 21 šumski požar.
Sedam požara je i dalje aktivno, dva su pod kontrolom, dok je 12 potpuno ugašeno.
Aktivna požarišta zabeležena su na više lokacija, među kojima su područja Studeničana i Zelenikova, Makedonskog Broda, Strumice, Saraja, Berova, Petrovca i Gostivara, preneo je portal PRV1.
U području Studeničana i Zelenikova vatra je zahvatila mešovitu šumu, dok u Makedonskom Brodu gori nisko rastinje, niskostabljična šuma i žbunje.
Dva požara su pod kontrolom, dok je tokom dana 12 požara ugašeno.
U Bosni i Hercegovini požari su aktivni na više područja.
U nedelju popodne izbio je požar na području planine Trebević kod Sarajeva, gde gašenje otežavaju jak vetar, veoma suva vegetacija i nepristupačan teren.
Vatra se na pojedinim mestima ponovo pojavljuje i širi, a vatrogasci deo posla moraju da obavljaju peške.
Nekoliko požara aktivno je i na području Trebinja.
Vatra se u nedelju približila kućama u nekoliko naselja, a u gašenju učestvuje policijski helikopter.
U selu Vranovina, u fočanskoj mesnoj zajednici Meštrevac, na granici sa Crnom Gorom, požar je zahvatio travu i nisko rastinje, a izgorele su dve kuće i više pomoćnih objekata.
U požaru nije bilo povređenih.
U Crnoj Gori požari aktivni na više lokacija
Na području Podgorice aktivan je požar na lokalitetu Momče-Kuči, u Herceg Novom u Đenovićima, a u Danilovgradu na području Ponikvica, preneo je CDM.
U opštini Kolašin vatra gori na Crnom Vrhu, Maganiku i Uvaču, na Cetinju na Bijelim poljanama, u Nikšiću na Jasenovom Polju i Krstacu, a u Pljevljima na lokalitetu Vranovina, prenele su Vijesti.
U gašenju su tokom dana bili angažovani vazduhoplovi Avio-helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova i Vojske Crne Gore.
Avioni Air Tractor AT-802 i Antonov AN-32P imali su ukupno 20 naleta i izbacili oko 100 tona vode.
Na požaru u Đenovićima angažovan je i helikopter Vojske Crne Gore, koji je tokom dva sata i 25 minuta operativnog angažovanja izbacio 13 tona vode.
U Hrvatskoj zabeležena dva velika požara u Dalmaciji
Na području Konavala požar se iz Bosne i Hercegovine proširio na hrvatsku teritoriju, preneo je portal Indeks.
Gori teško pristupačno područje udaljeno od puta, dok naselja za sada nisu ugrožena.
U gašenju iz vazduha učestvuju dva kanadera i jedan er traktor, dok se vatrogasci probijaju do ruba požarišta.
Požar je izbio i na ostrvu Sveti Klement kod Hvara, u grupi Paklenih ostrva.
Na ostrvo je prebačeno 30 vatrogasaca sa desantnom opremom, a u gašenju su bila angažovana četiri kanadera.
Požar je stavljen pod kontrolu juče oko 14 časova, nakon čega su vatrogasci nastavili dogašavanje i sanaciju požarišta.
U blizini ostrva Čiovo izbio je požar na velikom plovilu, preneo je RTV SLO.
Trogirski vatrogasci dobili su dojavu o požaru na južnoj strani ostrva, u blizini ostrvceta Fumija, a prema lokalnim medijima, sve osobe koje su se nalazile na plovilu bile su bezbedne.
U Albaniji je, prema izveštajima lokalnih medija, u prethodna 24 sata izbio 21 požar.
Šest je i dalje aktivno, dok je sedam pod kontrolom.
(Kurir.rs/Euronews)