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Centralnom manifestacijom u skopskom Muzeju savremene umetnosti danas je obeležena 116. godišnjica rođenja humanistkinje Majke Tereze, koja je rođena u Skoplju, kao Gondža Bojadžiju.

Toj manifestaciji su prisustvovali i premijer Severne Makedonije, Hristijan Mickoski, predsednik Sobrannja Severne Makedonije Afrim Gaši, Albin Kurti sa KiM i drugi zvaničnici.

Majka Tereza Foto: Tim Brakemeier / DPA / Profimedia

U svom obraćanju prvi potpredsednik Vlade Severne Makedonije Bekim Sali je istakao značaj nasleđa Majke Tereze i njene univerzalne poruke humanizma, ljubavi i solidarnosti.

Naglasio je da poruka Majke Tereze ostaje relevantna i danas, podsećajući da je humanizam jezik koji svi mogu da se razumeju i da bi etničke, verske i kulturne razlike trebalo da budu izvor razumevanja i poštovanja.

Majka Tereza i papa Jovan Pavle II Foto: AP

U okviru manifestacije promovisana je knjiga "Misionarski put od Gondže Bojadžiju do univerzalne Majke Tereze", autora Alberta Ramaja i Skendera Asanija, a otvorena je i dokumentarna izložba posvećena životu i delu Majke Tereze.