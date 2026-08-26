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Ministar zdravlja Severne Makedonije Sašo Klekovski je danas izjavio da su dosad 53 pacijenta u toj zemlji "preležala, imaju ili su sumnjiva na groznicu Zapadnog Nila".

Svi sem jednog koji je posle lečenja pušten iz bolnice, imali u ili još imaju težak, "neuroinvazivni oblik" te bolesti.

Ministar je u ponedeljak objavio da su bila potvrđena 44 slučaja te groznice koju prenose komarci, i da je od 15. maja, kada je registrovan prvi slučaj, umrlo petoro obolelih, a da je stanje tri pacijenta veoma teško.

Klekovski je danas posetio Kliniku za infektivne bolesti u Skoplju i Institut za javno zdravlje Severne Makedonije - ključne za lečenje i dijagnostiku groznice Zapadnog Nila.

(Kurir.rs/Beta)

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