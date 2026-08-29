Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

U Severnoj Makedoniji je u protekla 24 sata registrovan ukupno 31 šumski požar, od kojih je pet i dalje aktivno, jedan je pod kontrolom, a 25 je ugašeno, saopštio je Centar za upravljanje krizama (CMC).

Najozbiljnija situacija je na području između opština Studeničani i Zelenikovo, gde gori mešovita šuma od sela Morane preko Vrtekice i Ramnog Gabera, sa ogrankom prema Paligradu i u pravcu Preslapa, preneo je portal Racin.

Aktivan je i požar kod Kopanice u opštini Saraj, gde se vatra širi prema Raduši i zahvata nisko rastinje i šumu.

Požari su aktivni i iznad sela Nežilovo u opštini Čaška, u blizini lokaliteta Svatovi, kao i kod sela Kopance u opštini Jegunovce, gde gori mešovita šuma, i u ataru prilepskog sela Crnilište, gde su zahvaćeni nisko rastinje i šuma.

Vatrogasci tokom noći ugasili 25 požara

Veliki požar koji je izbio kod sela Trnovo u gostivarskom kraju i proširio se prema Bitovu, Zagradu i Strajanu u opštini Makedonski Brod stavljen je pod kontrolu.

Goreli su niska šuma, pašnjaci, paprat i nisko rastinje.

Vatrogasne i druge ekipe tokom noći ugasile su 25 požara na području Strumice, Ohrida, Prilepa, Štipa, Tetova, Gostivara, Delčeva, Berova i drugih opština.