LOKALIZOVAN VELIKI POŽAR KOD BITOLJA! Ogromna akcija gašenja u Nacionalnom parku "Pelister", ali velika opasnost i dalje preti! (FOTO)
Požar u Nacionalnom parku "Pelister" u Severnoj Makedoniji je lokalizivan, ali je opasnost od širenja i dalje velika, izjavo je danas direktor tog nacionalnog parka Ivančo Toševski.
Kako je najavila Opština Bitolj, na području Nacionalnog parka "Pelister", na jugozapadu Severne Makedonije, intervenisaće helikopter i dva protivpožarna aviona "er traktor".
Požar koji je juče izbio u blizini sela Podmočani brzo se proširio na niže delove Nacionalnog parka "Pelister" sa strane Prespe i zahvatio veliku površinu najstarijeg nacionalnog parka u Severnoj Makedoniji.
U gašenju su učestvovale ekipe iz Nacionalnog parka "Pelister", vatrogasne jedinice Bitolja i Resena, uz podršku vatrogasne ekipe Direkcije za zaštitu i spasavanje, bitoljskih javnih preduzeća i dva "er traktora".
Tokom cele noći na terenu su intervenisali članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva "Arhangel", ekipe Nacionalnog parka, vatrogasci iz Bitolja i ekipe javnih preduzeća iz Bitolja sa mehanizacijom.
(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija/Preneo: V.M.)