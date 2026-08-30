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Požar u Nacionalnom parku "Pelister" u Severnoj Makedoniji je lokalizivan, ali je opasnost od širenja i dalje velika, izjavo je danas direktor tog nacionalnog parka Ivančo Toševski.

Kako je najavila Opština Bitolj, na području Nacionalnog parka "Pelister", na jugozapadu Severne Makedonije, intervenisaće helikopter i dva protivpožarna aviona "er traktor".

Požar koji je juče izbio u blizini sela Podmočani brzo se proširio na niže delove Nacionalnog parka "Pelister" sa strane Prespe i zahvatio veliku površinu najstarijeg nacionalnog parka u Severnoj Makedoniji.

U gašenju su učestvovale ekipe iz Nacionalnog parka "Pelister", vatrogasne jedinice Bitolja i Resena, uz podršku vatrogasne ekipe Direkcije za zaštitu i spasavanje, bitoljskih javnih preduzeća i dva "er traktora".