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Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski je danas izjavio da očekuje da se ove godine nastavi rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) i da bude između 3,5 i četiri odsto, odnosno nominalno oko osam procenata.

Mickoski je novinarima rekao da je njegova vlada, izabrana 23. juna 2024, tu godinu završila sa realnim rastom BDP od tri odsto i nominalno od blizu sedam odsto.

1/5 Vidi galeriju Hristijan Mickoski iznenađen situacijom u Makedoniji Foto: Printscreen/Instagram, AP Peter Kneffel, Printskrin Youtube

"Te 2024. bili smo u gornjoj polovini zemalja Evrope. Narednu, 2025. godinu smo završili sa rastom BDP od 3,5 procenta, a nominalni je bio preko osam procenata i bili smo u prvih pet, šest zemalja u Evropi”, rekao je Mickoski.