Slušaj vest

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski je danas izjavio da očekuje da se ove godine nastavi rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) i da bude između 3,5 i četiri odsto, odnosno nominalno oko osam procenata.

Mickoski je novinarima rekao da je njegova vlada, izabrana 23. juna 2024, tu godinu završila sa realnim rastom BDP od tri odsto i nominalno od blizu sedam odsto.

Hristijan Mickoski iznenađen situacijom u Makedoniji Foto: Printscreen/Instagram, AP Peter Kneffel, Printskrin Youtube

"Te 2024. bili smo u gornjoj polovini zemalja Evrope. Narednu, 2025. godinu smo završili sa rastom BDP od 3,5 procenta, a nominalni je bio preko osam procenata i bili smo u prvih pet, šest zemalja u Evropi”, rekao je Mickoski.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustiteSeverna Makedonija"DOĆI ĆE VREME KADA ĆE NAM NEDOSTAJATI DO 250.000 LJUDI" Premijer Severne Makedonije kaže da se njegova zemlja suočava sa ozbiljnim demografskim problemom
miskoski Beta Str.jpg
Severna MakedonijaLOKALIZOVAN VELIKI POŽAR KOD BITOLJA! Ogromna akcija gašenja u Nacionalnom parku "Pelister", ali velika opasnost i dalje preti! (FOTO)
požar na obodu Apatina (1).jpeg
Severna MakedonijaVATRENA STIHIJA HARA SEVERNOM MAKEDONIJOM! Čak 31 požar za samo jedan dan, na pet lokacija još bukti vatra
požar
Severna MakedonijaRASTE BROJ OBOLELIH U KOMŠILUKU! Širi se opasna zaraza, kod pacijenata zabeležen težak oblik ove bolesti!
bolnica