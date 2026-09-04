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U Severnoj Makedoniji registrovano je 56 zaraženih virusom Zapadnog Nila, od kojih je sedmoro preminulo, objavio je Institut za javno zdravlje.

Kako piše u sedmičnom epidemiološkom izveštaju o groznici Zapadnog Nila u Severnoj Makedoniji u 2026, zaključno sa 1. septembrom od ukupno registrovanih slučajeva 52 se vode kao potvrđeni, a četiri kao verovatni.

Dodaje se da su 54 obolela od groznice Zapadnog Nila iz Skoplja, a po jedan iz Velesa i Kumanova.

"Registrovano je 55 autohtonih slučajeva i jedan slučaj sa istorijom putovanja u Grčku, ali period inkubacije obuhvata i boravak u Makedoniji", piše u izveštaju.

Prema polu, 44 zaražena su muškarci, a 12 žene, dok je prosečna starosot obolelih 65,8 godina, navodi Institut za javno zdravlje Severme Makedonije.

Simptomi kod prvog dijagnostikovanog slučaja infekcije virisom Zapadnog Nila u 2026. godine u Severnoj Makedoniji pojavili su se 12. maja.