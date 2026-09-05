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Grom je na planini Jakupicausmrtio 95 ovaca iz stada stočara iz Gornjeg Jabolčišta. Tokom nevremena koje je 2. septembra poslepodne zahvatilo delove šireg područja Velesa, grom je udario u stado koje se nalazilo u blizini vrha Solunska Glava, potvrdila je veleska policija. Na mestu gde je grom udario nije bilo pastira, kao ni većeg dela stada koje je brojalo oko 1.200 ovaca.

- Dana 2. septembra u SVR Veles prijavljeno je da je oko 19:30 časova na planini Jakupica, na oko 500 metara ispod vrha Solunska Glava, usled udara groma uginulo 95 ovaca u vlasništvu T. U. (37) iz sela Gornje Jabolčište, opština Čaška - saopštila je portparolka SVR Veles, Ana Milevska-Đorđeva.