GROM UDARIO U STADO I UBIO 95 OVACA! Horor scena na planini kod Velesa! (FOTO)
- Grom je na planini Jakupica usmrtio 95 ovaca iz stada stočara iz Gornjeg Jabolčišta, saopštila je policija u Velesu.
- Nevreme je pogodilo područje Velesa 2. septembra oko 19:30, a stado je bilo blizu vrha Solunska Glava, na oko 2.500 metara nadmorske visine.
Grom je na planini Jakupicausmrtio 95 ovaca iz stada stočara iz Gornjeg Jabolčišta. Tokom nevremena koje je 2. septembra poslepodne zahvatilo delove šireg područja Velesa, grom je udario u stado koje se nalazilo u blizini vrha Solunska Glava, potvrdila je veleska policija. Na mestu gde je grom udario nije bilo pastira, kao ni većeg dela stada koje je brojalo oko 1.200 ovaca.
- Dana 2. septembra u SVR Veles prijavljeno je da je oko 19:30 časova na planini Jakupica, na oko 500 metara ispod vrha Solunska Glava, usled udara groma uginulo 95 ovaca u vlasništvu T. U. (37) iz sela Gornje Jabolčište, opština Čaška - saopštila je portparolka SVR Veles, Ana Milevska-Đorđeva.
Vlasnik je o slučaju obavestio i inspektora Agencije za hranu i veterinarstvo (AHV). Uviđaj na mestu u blizini Solunske Glave, na nadmorskoj visini od 2.500 metara, obavili su ekipa SVR Veles i inspektor AHV-a.
(Kurir.rs/Sakam da kažam/Preneo: V.M.)