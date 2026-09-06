Pacijent (70) iz Skoplja preminuo je od groznice Zapadnog Nila. Do sada je potvrđeno 58 slučajeva zaraze, a osam osoba je preminulo.
Severna Makedonija
OPASNI VIRUS ODNOSI ŽIVOTE U KOMŠILUKU! Preminula osma osoba, potvrđeno 58 slučajeva zaraze
- Pacijent od 70 godina iz Skoplja preminuo je od groznice Zapadnog Nila, što je osma žrtva ove godine.
- Do sada je potvrđeno 58 slučajeva zaraze, a najviše obolelih prijavljeno je u skopskim opštinama Kisela Voda, Aerodrom, Gazi Baba i Butel.
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Pacijent star 70 godina iz skopskog naselja Dračevo osma je žrtva groznice Zapadnog Nila ove godine. On se lečio na Klinici za infektivne bolesti i bio je u kritičnom stanju, a imao je i nekoliko pridruženih bolesti.
Do sada je potvrđeno 58 slučajeva zaraze virusom Zapadnog Nila, od kojih je dva nova slučaja juče potvrdio Institut za javno zdravlje.
Svi preminuli od groznice Zapadnog Nila su muškarci starosti od 62 do 83 godine. Svi su imali i druga oboljenja.
Najviše slučajeva groznice Zapadnog Nila prijavljeno je u skopskim opštinama Kisela Voda, Aerodrom, Gazi Baba i Butel.
(Kurir.rs/Telma)
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