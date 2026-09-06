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Pacijent star 70 godina iz skopskog naselja Dračevo osma je žrtva groznice Zapadnog Nila ove godine. On se lečio na Klinici za infektivne bolesti i bio je u kritičnom stanju, a imao je i nekoliko pridruženih bolesti.

Do sada je potvrđeno 58 slučajeva zaraze virusom Zapadnog Nila, od kojih je dva nova slučaja juče potvrdio Institut za javno zdravlje.

Svi preminuli od groznice Zapadnog Nila su muškarci starosti od 62 do 83 godine. Svi su imali i druga oboljenja.

Najviše slučajeva groznice Zapadnog Nila prijavljeno je u skopskim opštinama Kisela Voda, Aerodrom, Gazi Baba i Butel.

(Kurir.rs/Telma)

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