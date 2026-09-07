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Ministar poljoprivrede Severne MakedonijeBorče Serafimovski izjavio je danas da su u zemlji potvrđena 64 žarišta ovčjih boginja i da je do sada evidentirano oko 10.000 uginulih ovaca.

Serafimovski je na konferenciji za novinare rekao da se, prema poslednjim zvaničnim podacima, 50 žarišta nalazi u Istočnom regionu Severne Makedonije, sedam u Severoistočnom regionu, šest u Vardarskom regionu i jedan u Skopskom regionu.

Prema njegovim rečima, nadležne institucije svakodnevno prate situaciju i preduzimaju mere za sprečavanje širenja te stočne bolesti.

Ministar poljoprivrede Severne Makedonije je istakao da nadležne institucije pažljivo prate situaciju i u susednim zemljama, posebno zbog rizika od drugih zaraznih bolesti stoke.

- Imali smo radni sastanak sa nadležnim institucijama u Srbiji radi razmene informacija i iskustava, a pažljivo pratimo i situaciju u Grčkoj. Za sada, najveći izazov za nas ostaju ovčije boginje i činimo sve da ublažimo udarac i sprečimo dalje širenje bolesti - rekao je Serafimovski, a prenela agencija MIA.

Obavestio je da institucije već preduzimaju aktivnosti za obezbeđivanje vakcina preko Evropske komisije, Turske i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO).

Serafimovski je rekao i da će stočari čija su stada pogođena epidemijom ovčjih boginja biti obeštećeni i da su u toku su procene i pripreme za obezbeđivanje sredstava za isplatu, kao i da je model nadoknade već utvrdila Agencija za hranu i veterinu.