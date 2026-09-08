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Pored Artana Grubija i bivšeg direktora Državne lutrije Perparima Bajramija, kome se sudi u odsustvu jer je u bekstvu, optuženi su bivši generalni sekretar Vlade Severne Makedonije Metodija Dimovski i tadašnji članovi i predsednik Nadzornog odbora tog državnog preduzeća, kao saučesnici u krivičnom delu "zloupotreba službenog položaja i ovlašćenja", za koje je predviđena zatvorska kazna do pet godina.

Na današnjem ročištu, svi optuženi su se izjasnili da nisu krivi, sem Baškim Avdijua, koji je izjavio da ne razume optužbu protiv njega i zatražio da mu se ona dostavi u pisanoj formi na njegovom maternjem albanskom jeziku, nakon čega je sudija Biljana Šuplinovska-Jovevski odložila suđenje za petak.

Dvojica tužilaca skopskog tužilaštva, koji zastupaju optužnicu, najavili su izvođenje više od 230 materijalnih dokaza, mišljenja veštaka, uz sedam svedoka.

Prema optužnici koja je podignuta polovinom avgusta "oni su u toku 2023. i 2024. godine, zajednički preduzeli radnje kojima su prekoračile granice svojih posebnih ovlašćenja i dužnosti, sa namerom da nanesu štetu oštećenom pravnom licu Akcionarsko društvo za organizovanje igara na sreću Državna lutrija Severne Makedonije od 507.632.173 denara (oko 8.254.182 evra).

Drugooptuženi Artan Grubi se nalazi se u kućnom pritvoru, a pasoš mu je oduzet kao mera predostrožnosti. Nakon više od 14 meseci u bekstvu uhapšen je na graničnom prelazu "Blace", u februaru ove godine.