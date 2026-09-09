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U Severnoj Makedoniji u utorak do 13.00 registrovano je 16 požara na otvorenom, od kojih je devet aktivno, saopštio je Centar za upravljanje krizama.

Kako se navodi u saopštenju, aktivnih požara trenutno ima na teritoriji opština Struga, Kičevo, Makedonski Brod, Tetovo, Želino, Gostivar i Dolneni.

Pod kontrolu su stavljena četiri požara na otvorenom prostoru, na području Delčeva, Kičeva, skopske gradske opštine Saraj i prigradske Čučer-Sandevo, dok su tri požara ugašena.