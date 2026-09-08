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Severna Makedonija danas je obeležila 35 godina nezavisnosti, a državne svečanosti protekle su uz poruke o jedinstvu, evropskoj budućnosti zemlje, ali i podsećanja na probleme i propuste tokom tri i po decenije samostalnosti.

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski poručio je na centralnoj svečanosti ispred zgrade Vlade Severne Makedonije da je 8. septembar više od praznika nezavisnosti i izrazio uverenje da će njegova generacija uvesti Severnu Makedoniju u Evropsku uniju, istakavši da članstvo u EU nema alternativu, prenosi Telma.

On je, međutim, ocenio da pred zemljom stoji "poslednji izazov", ne da bi završila, već da bi započela put ka članstvu u EU.

Mickoski je rekao da nema kompromisa kada je reč o identitetu, jeziku i kulturi i pozvao političke neistomišljenike na ujedinjenje u odbrani državnih interesa.

Severna Makedonija je od danas deo Jedinstvenog područja plaćanja u evrima (Single Euro Payments Area, SEPA). Foto: Shutterstock

Istovremeno je kritikovao političke protivnike, optužujući ih da šire "beznadežnost, očaj i nihilizam" i da vlast žele zbog novca i moći, a ne zbog ideja i političkog koncepta.

"Verujte u našu domovinu. Ne zato što je savršena, već zato što je naša i zato što možemo da je učinimo boljom. Ne zato što nemamo probleme, već zato što imamo snage da ih rešimo. Ne zato što nam je istorija obećala pobedu, već zato što smo spremni da je zaslužimo", poručio je Mickoski na svečanosti pod sloganom "Snažno je zasjao dan", održanoj na platou ispred zgrade Vlade Severne Makedonije, prenosi Večer.

On je istakao da 35. godišnjica nezavisnosti mora da bude prekretnica.

Predsednica Severne Makedonije Gordana Siljanovska Davkova istakla je da se zemlja tokom 35 godina nezavisnosti suočavala sa usponima i padovima, problemima i dvostrukim standardima, a kao jedan od najvećih problema izdvojila je odlazak mladih u potragu za boljim životom.

U svom obraćanju predsednica Severne Makedonije je istakla da svaki 8. septembar zemlju vraća tri i po decenije unazad, u istorijski dan kada su građani Makedonije izrazili volju da žive u suverenoj i nezavisnoj državi.

Gordana Siljanovska Davkova Foto: THOMAS TRAASDAHL/RITZAU SCANPIX

"Osmi septembar nije samo istorijski datum niti završeno vreme prošlosti, već naša trajna obaveza koju svaka generacija preuzima sa zadatkom da čuva, gradi i unapređuje državu koju je nasledila.

Država nije samo skup institucija, već izvire iz građana i njima pripada. Kao pojedinci, oni svojim znanjem, kritičkim mišljenjem, talentom i predanim radom obogaćuju makedonsko društvo trajnim vrednostima i ostavljaju neizbrisiv trag koji nadživljava njihovo fizičko postojanje", rekla je Siljanovska Davkova.

Severna Makedonija proglasila je nezavisnost od Jugoslavije 8. septembra 1991. godine, nakon referenduma održanog istog dana.