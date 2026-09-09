Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Bivši direktor Državne lutrije Severne Makedonije Perparim Bajrami, kojem se u Skoplju u odsustvu sudi za zloupotrebe u tom državnom preduzeću, uhapšen je danas posle više od 20 meseci u bekstvu.

"Danas u 05.35 na Graničnom prelazu Donje Blace za ulazak u Severnu Makedoniju prijavio se Perparim Bajrami (33), tražen međunarodnom poternicom na osnovu naredbe Osnovnog javnog tužilaštva 'Skoplje' od 17. decembra 2024. godine.

Lišen je slobode i sproveden u Kazneno popravnu ustanovu Zatvor Skoplje", saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Bajrami je prvooptuženi u sudskom postupku za zloupotrebe u u Državnoj lutriji, a drugooptuženi bivši prvi vicepremijer Severne Makedonije Artan Grubi.

Pored Grubija i Bajramija, optuženi su i bivši generalni sekretar Vlade Severne Makedonije Metodija Dimovski i tadašnji članovi i predsednik Nadzornog odbora tog državnog preduzeća, kao saučesnici u krivičnom delu "zloupotreba službenog položaja i ovlašćenja", za koje je predviđena zatvorska kazna do pet godina.

Foto: AP Boris Grdanoski

Prema optužnici, koja je podignuta polovinom avgusta, "oni su u toku 2023. i 2024. godine, zajednički preduzeli radnje kojim su prekoračili granice svojih posebnih ovlašćenja i dužnosti, sa namerom da nanesu štetu oštećenom pravnom licu Akcionarsko društvo za organizovanje igara na sreću Državna lutrija Severne Makedonije od 507.632.173 denara (oko 8.254.182 evra)".

Drugooptuženi Artan Grubi se nalazi u kućnom pritvoru, a pasoš mu je oduzet kao mera predostrožnosti.

Nakon više od 14 meseci u bekstvu uhapšen je na graničnom prelazu Blace sa Kosovom u februaru ove godine.