BAJRAMI UHAPŠEN POSLE VIŠE OD 20 MESECI U BEKSTVU! Policija objavila da se bivši direktor Državne lutrije Severne Makedonije sam prijavio na graničnom prelazu
- Perparim Bajrami, bivši direktor Državne lutrije Severne Makedonije, uhapšen je nakon više od 20 meseci bekstva kada se sam prijavio na prelazu Donje Blace.
- Protiv njega i još nekoliko bivših funkcionera vodi se postupak za zloupotrebu službenog položaja, a šteta za Lutriju procenjena je na oko 8,25 miliona evra.
Bivši direktor Državne lutrije Severne Makedonije Perparim Bajrami, kojem se u Skoplju u odsustvu sudi za zloupotrebe u tom državnom preduzeću, uhapšen je danas posle više od 20 meseci u bekstvu.
"Danas u 05.35 na Graničnom prelazu Donje Blace za ulazak u Severnu Makedoniju prijavio se Perparim Bajrami (33), tražen međunarodnom poternicom na osnovu naredbe Osnovnog javnog tužilaštva 'Skoplje' od 17. decembra 2024. godine.
Lišen je slobode i sproveden u Kazneno popravnu ustanovu Zatvor Skoplje", saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.
Bajrami je prvooptuženi u sudskom postupku za zloupotrebe u u Državnoj lutriji, a drugooptuženi bivši prvi vicepremijer Severne Makedonije Artan Grubi.
Pored Grubija i Bajramija, optuženi su i bivši generalni sekretar Vlade Severne Makedonije Metodija Dimovski i tadašnji članovi i predsednik Nadzornog odbora tog državnog preduzeća, kao saučesnici u krivičnom delu "zloupotreba službenog položaja i ovlašćenja", za koje je predviđena zatvorska kazna do pet godina.
Prema optužnici, koja je podignuta polovinom avgusta, "oni su u toku 2023. i 2024. godine, zajednički preduzeli radnje kojim su prekoračili granice svojih posebnih ovlašćenja i dužnosti, sa namerom da nanesu štetu oštećenom pravnom licu Akcionarsko društvo za organizovanje igara na sreću Državna lutrija Severne Makedonije od 507.632.173 denara (oko 8.254.182 evra)".
Drugooptuženi Artan Grubi se nalazi u kućnom pritvoru, a pasoš mu je oduzet kao mera predostrožnosti.
Nakon više od 14 meseci u bekstvu uhapšen je na graničnom prelazu Blace sa Kosovom u februaru ove godine.
(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija)