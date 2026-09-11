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Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski izjavio je da su u prvoj polovini mandata njegove vlade strane investicije iznosile oko 1,4 milijarde evra.

"Ako analiziramo, recimo u poslednje dve godine, ili u ovih 24-25 meseci otkako je izabrana ova vlada, ukupan nivo stranih investicija je negde oko milijardu i četiristo miliona evra. Ova vlada je u potpunosti orijetisana na privlačenje investitora. Stranih investitora, ali i domaćih, podrazumeva se", ;rekao je Mickoski novinarima u Prilepu.

Premijer i lider VMRO DPMNE istakao da je to dvostuko više od nivoa stranih investicija u prve dve godine prethodne vlade Socijaldemokratskog saveza Makedonije (SDSM) i Demokratske unije za integraciju (DUI).

"Stalno mi govore da se ne poredimo sa prošlošću, već moramo da se poredimo sa prethodnom vladom. Ako uporedimo ove dve godine sa prve dve godine kada nije bilo kriza, onda ćemo govoriti o oko sedamsto pedeset miliona koje je imala prethodna vlada. Brojke su jasne, razlika je ogromna", rekao je Mickoski.

Vlada Hristijana Mickoskog, koju čine koalicija VMRO-DPMNE "Vaša Makedonija", albanska koalicija Vredi i pokret "Znam - Za našu Makedoniju", izabrana je 23. juna 2024. godine.