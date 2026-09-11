U SEVERNOJ MAKEDONIJI 40% VIŠE AUTOMOBILA U POSLEDNJIH 5 GODINA Državni zavod za statistiku objavio da se Skoro trećina svih registrovanih vozila nalazi se u S
- Broj putničkih automobila u Severnoj Makedoniji porastao je za više od 40 odsto za pet godina, sa 429.000 u 2020. na preko 615.000 u 2025.
- Dizel vozila su i dalje najbrojnija sa 63,8 odsto udela, dok električna i hibridna zajedno imaju manje od dva odsto.
Broj putničkih automobila u Severnoj Makedoniji povećan je za više od 40 odsto u poslednjih pet godina, sa 429.000 u 2020. na preko 615.000 u 2025, objavila je danas agencija MIA.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, dizel vozila ostaju najbrojnija na putevima Severne Makedonije i sa porastom od 67 procenata za pet godina, čine skoro dve trećine ukupnog voznog parka.
"Dizel vozila imaj udeo od 63,8 odsto, udeo benzinskih je za pet godina pao za 13 procentnih poena na 25,7 odsto, a električna i hibridna vozila, iako brzo rastu, još imaju udeo ispod dva odsto. Električna učestvuju sa udelom od 0,3 procenata, a hibridna vozila sa 1,2 odsto. Udeo vozila na tečni naftni gas ostaje stabilan na devet odsto", navodi se u analizi.
Dodaje se da je u poslednjih 10 godina više od 80 odsto uvezenih automobila bilo polovno i da je u 2025. godini na jedan novi automobil dolazilo 3,5 polovnih.
"Skoro trećina svih registrovanih vozila u Makedoniji nalazi se u Skoplju", piše u analizi u kojoj su korišćeni podaci Državnog zavoda za statistiku.
(Kurir.rs/Beta)