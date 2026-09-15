NA DRUŠTVENIM MREŽAMA PRETIO PREMIJERU: Zbog ugrožavanja sigurnosti Hristijana Mickoskog uhapšena jedna osoba
- Sud je odredio osmodnevni pritvor stanovniku sela Čekrezi zbog pretnji premijeru Severne Makedonije Hristijanu Mickoskom na društvenim mrežama.
- MUP navodi da je protiv osumnjičenog podneta krivična prijava za ugrožavanje sigurnosti, u saradnji sa sajber-kriminalističkim jedinicama.
- Tužilaštvo je tražilo pritvor zbog opasnosti od bekstva i mogućeg ponavljanja dela, a sadržaj poruke nije objavljen.
Sud je odredio osmodnevni pritvor stanovniku sela Čekrezi koji je putem društvenih mreža uputio pretnje premijeru Severne Makedonije Hristijanu Mickoskom saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Prema navodima, Odeljenje za sajber-kriminal pri Sektoru unutrašnjih poslova Kumanovo, u saradnji sa Sektorom za sajber-kriminal i Upravom kriminalističke policije Biroa za javnu bezbednost, podnelo je krivičnu prijavu protiv pomenute osobe iz kumanovskog kraja zbog osnovane sumnje da je počinila krivično delo ugrožavanje sigurnosti.
- Osumnjičeni je 11. septembra 2026. godine objavio preteći komentar na profilu premijera Republike Severne Makedonije na društvenoj mreži. Sudija za prethodni postupak odredio je osumnjičenom pritvor u trajanju od osam dana - navelo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Javno tužilaštvo je prethodno izdalo samo kratko saopštenje u kojem se navodi da je ta osoba uputila pretnje i uvrede premijeru putem društvenih mreža, te da je zatražen pritvor zbog opasnosti od bekstva i verovatnoće ponavljanja krivičnog dela. Nisu otkrili tačan sadržaj poruke koju je ta osoba napisala.
(Kurir.rs/Sloboden Pečat)