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Sud je odredio osmodnevni pritvor stanovniku sela Čekrezi koji je putem društvenih mreža uputio pretnje premijeru Severne Makedonije Hristijanu Mickoskom saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Prema navodima, Odeljenje za sajber-kriminal pri Sektoru unutrašnjih poslova Kumanovo, u saradnji sa Sektorom za sajber-kriminal i Upravom kriminalističke policije Biroa za javnu bezbednost, podnelo je krivičnu prijavu protiv pomenute osobe iz kumanovskog kraja zbog osnovane sumnje da je počinila krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

- Osumnjičeni je 11. septembra 2026. godine objavio preteći komentar na profilu premijera Republike Severne Makedonije na društvenoj mreži. Sudija za prethodni postupak odredio je osumnjičenom pritvor u trajanju od osam dana - navelo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Javno tužilaštvo je prethodno izdalo samo kratko saopštenje u kojem se navodi da je ta osoba uputila pretnje i uvrede premijeru putem društvenih mreža, te da je zatražen pritvor zbog opasnosti od bekstva i verovatnoće ponavljanja krivičnog dela. Nisu otkrili tačan sadržaj poruke koju je ta osoba napisala.