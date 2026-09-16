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Roditelji poginulih u požaru u diskoteci "Puls" u Kočanima u Severnoj Makedoniji, danas, godinu i po dana od tragedije, marširali za svoje preminule uz podršku građana.

Pojavili su se ulicama Kočana sa transparentima u obliku srca na kojima su bila ispisana imena svih poginulih 16. marta prošle godine i upalili sveće na kružnom toku na Bulevaru "Stevo Teodosievski", prenosi portal alfa.mk.

Roditelji su poručili da zahtevaju istragu svih okolnosti vezanih za rad "Pulsa", rekonstrukciju objekta, pretvaranje u kabare, izdavanje licence, kontrole koje su sprovedene, finansijsko poslovanje, registraciju koncerta, unošenje pirotehnike, kapacitet objekta i izjave date tokom suđenja da su unapred postojali izveštaji o inspekcijskim kontrolama, pre nego što su nadležni izvršili kontrole.

Godišnjica obeležavanja tragedije u diskoteci "Puls" u Kočanima Foto: Printscreen Netflix, screenshot FB/Radio Kocani, Marko Karović, Kurir

Naglašeno je da roditelji ne smatraju da treba da odlučuju ko treba da bude u pritvoru, a ko na slobodi.

"Neka Sud odluči o pritvoru, u skladu sa zakonom i dokazima. Ali mi zahtevamo da zakon bude garancija - garancija da nijedan propust neće ostati nekontrolisan, nijedna nezakonitost neće biti prećutkana i nijedna odgovornost neće biti neispitana", rekla je Valentina Hristovska, majka jednog od poginulih.

Unutrašnjost izgorele diskoteke Puls u Kočanima Foto: Kurir

U požar u diskoteci "Puls" u Kočanima 16. marta 2025. godine stradale su 63 osobe dok je oko 200 povređeno.

Uzrok nesreće bio je izbijanje vatre nakon što su iskre pirotehničkih sredstava zahvatile lako zapaljiv tavan objekta, što je dovelo do brzog širenja plamena.

Posle požara uhapšene su osobe koje su učestvovale u organizaciji koncerta tokom kojeg se požar dogodio.

Kurir.rs/Agencije

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