Severna Makedonija
TRAGEDIJA U SKOPLJU: Muškarca (35) ubila struja dok je prao auto
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Tridesetpetogodišnjak iz Skoplja preminuo je nakon što je verovatno doživeo strujni udar prilikom pranja vozila.
H. B. je uzeo pušku pod visokim pritiskom koja se koristi za pranje automobila, a nakon toga je pao, prenela je makedonska televizija 21.
Vozilom Hitne medicinske pomoći je prebačen u kliniku "Majka Tereza", gde je preminuo.
Lekar je konstatovao smrt, a po nalogu javnog tužioca, telo preminulog poslato je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.
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