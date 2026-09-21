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Mlada Ivana Nedanovska (17) tragično je izgubila život u teškoj saobraćajnoj nesreći, ostavivši u potpunom šoku svoju porodicu, prijatelje, ali i čitav Bitolj.

Nakon tragične vesti, Srednja škola Gimnazija "Josip Broz Tito" iz Bitolja oprostila se od svoje dragocene učenice emotivnom porukom koja slama srca.

Iz škole poručuju da je teško pronaći reči utahe kada se jedan mladi život ugasi na samom početku, pre nego što je stigao da ostvari sve svoje planove i snove. Ivana ostavlja ogromnu, nenadoknadivu prazninu u svom razredu, među školskim drugovima i profesorima.

- Ponekad je prazno mesto unutra ono što čoveka najduže drži u životu. Ivana će od sada imati takvo mesto u našoj školi - navodi se u potresnoj oproštajnoj poruci bitoljske gimnazije.

Učenici, profesori, uprava i svi zaposleni u školi uputili su najdublje saučešće porodici Nedanovska i svima koji su je voleli, uz poruku da sećanje na njihovu dirljivu i voljenu Ivanu nikada neće izbledeti.