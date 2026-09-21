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Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski razgovorao je danas u Njujorku sa državnim sekretarom SAD Markom Rubijom.

Nakon tog susreta Mickoski je izjavio da su takvi razgovori od posebnog značaja "kao potvrda važnosti strateškog partnerstva i kontinuiranog političkog dijaloga".

Hristijan Mickoski iznenađen situacijom u Makedoniji Foto: Printscreen/Instagram, AP Peter Kneffel, Printskrin Youtube

Press-služba Vlade u Skoplju je prenela da je Mickoski istakao da je Severna Makedonija stabilan i pouzdan saveznik SAD.

Marko Rubio Foto: Pirntscreen Youtube, Ozan Kose/Pool AFP, FREDDIE EVERETT / HANDOUT/US STATE DEPARTMENT / HANDOUT

Mickoski je rekao da njegova vlada nastavlja da radi na daljem poboljšavanju odnosa sa SAD i otvaranju novih mogućnosti za saradnju.

(Kurir.rs/Beta)

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