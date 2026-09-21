Mickoski razgovarao sa šefom Stejt departmenta u Njujorku, premijer Severne Makedonije kazao Rubiju da je Skoplje stabilan i pouzdan saveznik Amerike
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MICKOSKI RAZGOVARAO SA ŠEF STEJT DEPARTMENTA U NJUJORKU Premijer Severne Makedonije kazao Rubiju da je Skoplje stabilan i pouzdan saveznik Amerike
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Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski razgovorao je danas u Njujorku sa državnim sekretarom SAD Markom Rubijom.
Nakon tog susreta Mickoski je izjavio da su takvi razgovori od posebnog značaja "kao potvrda važnosti strateškog partnerstva i kontinuiranog političkog dijaloga".
Hristijan Mickoski iznenađen situacijom u Makedoniji Foto: Printscreen/Instagram, AP Peter Kneffel, Printskrin Youtube
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Press-služba Vlade u Skoplju je prenela da je Mickoski istakao da je Severna Makedonija stabilan i pouzdan saveznik SAD.
Marko Rubio Foto: Pirntscreen Youtube, Ozan Kose/Pool AFP, FREDDIE EVERETT / HANDOUT/US STATE DEPARTMENT / HANDOUT
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Mickoski je rekao da njegova vlada nastavlja da radi na daljem poboljšavanju odnosa sa SAD i otvaranju novih mogućnosti za saradnju.
(Kurir.rs/Beta)
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