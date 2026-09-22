"NAŠ CILJ JE..." Mickoski sa predstavnicima američke vojne industrije razgovarao o investicijama u Severnu Makedoniju (FOTO)
Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski objavio je da je u Njujorkurazgovarao sa biznis predstavnicima američke vojne industrije i administracije o potencijalnim investicijama u toj oblasti.
Mickoski je na Fejsbuku napisao da su na tom sastanku razgovarali o proširenju investicionih planova i o stavljanju raspoloživih resursa Severne Makedonije na raspolaganje.
- Naš cilj je da kroz ozbiljna i dugoročna partnerstva otvorimo nove mogućnosti za investicije, tehnološki razvoj i jačanje domaćih kapaciteta - naveo je premijer Severne Makedonije.
Mickoski je istakao da njegova zemlja ima potencijal, resurse i strateški položaj koji mogu biti osnova za dublju saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama u interesu ekonomskog razvoja, bezbednosti i stabilnosti.
(Kurir.rs/Beta)