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Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski objavio je da je u Njujorkurazgovarao sa biznis predstavnicima američke vojne industrije i administracije o potencijalnim investicijama u toj oblasti.

Mickoski je na Fejsbuku napisao da su na tom sastanku razgovarali o proširenju investicionih planova i o stavljanju raspoloživih resursa Severne Makedonije na raspolaganje.

- Naš cilj je da kroz ozbiljna i dugoročna partnerstva otvorimo nove mogućnosti za investicije, tehnološki razvoj i jačanje domaćih kapaciteta - naveo je premijer Severne Makedonije.

Mickoski je istakao da njegova zemlja ima potencijal, resurse i strateški položaj koji mogu biti osnova za dublju saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama u interesu ekonomskog razvoja, bezbednosti i stabilnosti.

(Kurir.rs/Beta)

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