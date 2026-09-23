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Carinska uprava Severne Makedonije saopštila je da je na Graničnom prelazu "Tabanovce" državljan Mađarske pokušao da ilegalno unese 200.000 evra, zaplenjeno je 190.000, a vraćeno 10.000 evra.

Kako se navodi u saopštenju, mobilno carinski tim je zbog sumnje selektovao vozilo mađarskog državljanina za pregled tokom kog je između menjača u tašni pronađena crna platnena torba sa devizama u iznosu od 65.000 evra.

Daljim pregledom, dodaje se, u rancu koji se nalazio na zadnjem sedištu pronađena je mala torba prekrivena kompjuterom u kojoj se nalazilo 37.650 evra, a u koferu na zadnjem sedištu, među garderobom, pronađena je još jedna crna torba sa 97.350 evra.

Karta Severne Makedonije
Severna Makedonija Foto: Tomas Griger / Alamy / Profimedia

"Od ukupno pronađenih neprijavljenih sredstava u iznosu od 200.000 evra, putniku je vraćeno 10.000 evra u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, dok je preostalih 190.000 evra zadržano uz potvrdu o zadržanim sredstvima.

Protiv počinioca je podneta odgovarajuća prekršajna prijava", piše u saopštenju Carinske uprave Severne Makedonije.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija)

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