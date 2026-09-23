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Dana 21. septembra 2026. godine u 10 časova u SVR Skoplje prijavljeno je iz kompleksa klinika "Majka Tereza" da je kod njih sa teškim telesnim povredama dovezen R. J. (35) iz Štipa.

Prema prijavi, otac povređenog izjavio je da je 16. septembra iz jedne javne zdravstvene ustanove u okolini Đevđelije, u kojoj se njegov sin lečio, obavešten da je R. J. pao sa kreveta i povredio se.

Međutim, povređeni je policiji prijavio da ga je, dok je bio u ustanovi, fizički napao bolničar.

Iz MUP-a navode da se preduzimaju mere na potpunom rasvetljavanju i dokumentovanju slučaja.

Kurir.rs/Kurir.mk

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