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HOROR U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI! Otac tvrdio da mu je sin pao s kreveta, a pacijent policiji otkrio JEZIVU ISTINU: "Pretukao me je bolničar!"
- U SVR Skoplje prijavljeno je da je R. J. (35) iz Štipa dovezen sa teškim telesnim povredama iz kompleksa klinika 'Majka Tereza'.
- Otac je tvrdio da je sin pao s kreveta u zdravstvenoj ustanovi kod Đevđelije, ali je povređeni policiji rekao da ga je napao bolničar.
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Dana 21. septembra 2026. godine u 10 časova u SVR Skoplje prijavljeno je iz kompleksa klinika "Majka Tereza" da je kod njih sa teškim telesnim povredama dovezen R. J. (35) iz Štipa.
Prema prijavi, otac povređenog izjavio je da je 16. septembra iz jedne javne zdravstvene ustanove u okolini Đevđelije, u kojoj se njegov sin lečio, obavešten da je R. J. pao sa kreveta i povredio se.
Međutim, povređeni je policiji prijavio da ga je, dok je bio u ustanovi, fizički napao bolničar.
Iz MUP-a navode da se preduzimaju mere na potpunom rasvetljavanju i dokumentovanju slučaja.
Kurir.rs/Kurir.mk
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