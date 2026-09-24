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Policija Severne Makedonije saopštila je danas da je utvrđeno da su u paljenju makedonske državne zastave u video snimku objavljenom na mreži TikTok učestovala četiri maloletnika iz Tetova.

Kako se navodi u saopštenju, policijski službenici su 22. septembra prateći društvene mreže otkrili video objavu na kojoj se vidi paljenje makedonske zastave, čime je počinjeno krivično delo "izazivanje mržnje, razdora ili netrpeljivosti na nacionalnoj, verskoj i drugoj diskriminatorskoj osnovi".

Ističe se da je, nakon preduzetih operativnih mera i aktivnosti, dan kasnije utvrđen identitet autora profila i da se radi o maloletniku mlađem od 14 godina iz Tetova.

Severna Makedonija Foto: Tomas Griger / Alamy / Profimedia

Sa maloletnikom je, dodaje se, obavljen razgovor u u policijskoj stanici u Tetovu u prisustvu roditelja i predstavnika Centra za socijalni rad, tokom kog je priznao krivično delo i identifikovao još trojicu maloletnika koji su učestvovali u događaju.

"Uz saglasnost roditelja, radi sprovođenja postupka i foto dokumentovanja dokaza, obezbeđen je mobilni telefon sa kog je postavljen videom a trojica maloletnika koji je identifikovao biće pozvani u policijsku stanicu radi potpune istrage slučaja. Nakon što slučaj bude u potpunosti dokumentovan, Osnovnom javnom tužilaštvu u Tetovu biće podnet odgovarajući podnesak", piše u policijskom saopštenju.