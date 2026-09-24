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On je uboden nožem u srce kada su se sukobile dve grupe maloletnika i jedne punoletne osobe oko 22 sata u Ulici Makedonsko-kosovska brigada u skopskom naselju Čair, javljaju makedonski mediji.

U fizičkom obračunu 31. avgusta u večernjim satima učestvovalo je pet osoba, od kojih su četiri maloletne, a jedna punoletna. Korišćeni su noževi, a policija je kasnije zaplenila tri noža, gumenu palicu i druge predmete, piše makedonski portal MKD.

Dečaka, koji je juče preminuo, tada je izbo njegov vršnjak, kao i još dvojicu dečaka. On ne može da ogovara pred zakonom zbog svojih godina, tako da mu nije određen pritvor, ali je njegov brat (19), takođe jedan od aktera, iza rešetaka, piše "Infomaks".

Ranjeni trinaestogodišnjak je tada prevezen u bolnicu gde su se lekari do danas borili za njegov život. Ministar zdravlja Sašo Klekovski ranije je izjavio da je dečak uboden u srce. Osim njega, u tuči je povređen i njegov vršnjak, kao i tri godine stariji tinejdžer.

Zbog incidenta je uhapšeno ukupno pet osoba, za koje je tužilaštvo zatražilo pritvor. Motivi jezivog zločina zasad nisu poznati.

(Kurir.rs/MKD.mk/Foto: Ilustracija)

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