Muškarac (42) iz Kočana prijavio je da je njegovo šestoipogodišnje dete napadnuto, svučeno do golo i snimljeno pametnim satom od strane nekoliko drugih maloletnika
Severna Makedonija
JEZIV SLUČAJ U OSNOVNOJ ŠKOLI U KOČANIMA! Dete napali, pa mu skinuli odeću! Sve su snimili pametnim satom
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Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava da je 24. septembra 2026. godine, u 12:45 časova, Policijskoj upravi Kočani prijavljeno da je maloletno dete fizički napadnuto od strane drugih maloletnika u svlačionici sportske sale u osnovnoj školi u Kočanima.
Prema prijavi, muškarac (42) iz Kočana prijavio je da je njegovo šestoipogodišnje dete napadnuto, svučeno do gole kože i snimljeno pametnim satom od strane nekoliko drugih maloletnika, koji su bili stariji od njega.
O slučaju je obavešten javni tužilac, kao i Centar za socijalni rad.
Policija obaveštava da se preduzimaju mere radi potpunog rasvetljavanja i dokumentovanja slučaja.
(Kurir.rs/Kurir.mk)
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