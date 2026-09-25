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Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava da je 24. septembra 2026. godine, u 12:45 časova, Policijskoj upravi Kočani prijavljeno da je maloletno dete fizički napadnuto od strane drugih maloletnika u svlačionici sportske sale u osnovnoj školi u Kočanima.

Prema prijavi, muškarac (42) iz Kočana prijavio je da je njegovo šestoipogodišnje dete napadnuto, svučeno do gole kože i snimljeno pametnim satom od strane nekoliko drugih maloletnika, koji su bili stariji od njega.

O slučaju je obavešten javni tužilac, kao i Centar za socijalni rad.