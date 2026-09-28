Slušaj vest

Vlada Severne Makedonije produžila je danas do 12. oktobra odluku o smanjenju poreza na dodatu vrednost (PDV) na dizel gorivo sa 18 na 10 odsto.

Kako se navodi u saopštenju sa sednice vlade Hristijana Mickoskog, ta mera je produžena kako bi se obezbedila stabilnost i zaštita životnog standarda građana.

"Vlada nastavlja pažljivo da prati situaciju i kretanje cena kako bi blagovremeno preduzela odgovarajuće mere u interesu građana i privrede", piše u saopštenju.

miskoski01 Beta Str.jpg
Hristijan Mickoski, premijer Severne Makedonije Foto: STR/Vlada Severne Makedonije

Vlada Severne Makedonije 13. septembra je odlučila da do 28. septembra u 24.00 smanji PDV na dizel gorivo sa 18 odsto na 10 odsto i ta mera je počela da se primenjuje 15. septembra.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustiteSeverna MakedonijaJEZIV SLUČAJ U OSNOVNOJ ŠKOLI U KOČANIMA! Dete napali, pa mu skinuli odeću! Sve su snimili pametnim satom
Makedonska policija
Severna MakedonijaDEČAK (13) UBODEN NOŽEM U SRCE! Sukobile se dve grupe mahom maloletnika, sevali noževi, tinejdžer podlegao povredama
policija-makedonija.jpg
Severna MakedonijaMALOLETNICI IZ TETOVA SNIMALI PALJENJE ZASTAVE SEVERNE MAKEDONIJE! Klip na TikToku, policija otkrila da glavni nema ni 14 godina, identifikovana još trojica
zastava Severne Makedonije
Severna MakedonijaHTEO DA ILEGALNO UNESE 200.000 EVRA U SEVERNU MAKEDONIJU! Carinici otkrili novac u automobilu državljanina Mađarske, zaplenjeno 90 odsto sume
Severna Makedonija granica