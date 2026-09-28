Produžena odluka o smanjenju PDV na dizel u Severnoj Makedoniji, Vlada premijera Mickoskog kao razlog navela stabilnost i zaštitu životnog standarda građana
NOVI DATUM ZA ISTEK MERE 12. OKTOBAR
PRODUŽENA ODLUKA O SMANJENJU PDV NA DIZEL U SEVERNOJ MAKEDONIJI Vlada premijera Mickoskog kao razlog navela stabilnost i zaštitu životnog standarda građana
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Vlada Severne Makedonije produžila je danas do 12. oktobra odluku o smanjenju poreza na dodatu vrednost (PDV) na dizel gorivo sa 18 na 10 odsto.
Kako se navodi u saopštenju sa sednice vlade Hristijana Mickoskog, ta mera je produžena kako bi se obezbedila stabilnost i zaštita životnog standarda građana.
"Vlada nastavlja pažljivo da prati situaciju i kretanje cena kako bi blagovremeno preduzela odgovarajuće mere u interesu građana i privrede", piše u saopštenju.
Hristijan Mickoski, premijer Severne Makedonije Foto: STR/Vlada Severne Makedonije
Vlada Severne Makedonije 13. septembra je odlučila da do 28. septembra u 24.00 smanji PDV na dizel gorivo sa 18 odsto na 10 odsto i ta mera je počela da se primenjuje 15. septembra.
(Kurir.rs/Beta)
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